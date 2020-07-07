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ВВС: Фернандо Алонсо вернется в Формулу-1 со следующего сезона

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В составе команды Рено

ВВС: Фернандо Алонсо вернется в Формулу-1 со следующего сезона
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Легендарный испанский гонщик Фернандо Алонсо принял решение вернуться в Формулу-1. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на собственные источники.

Пилот восстановит выступления в "Королевских гонках" начиная со следующего сезона. Выступать он будет под эмблемой команды Renault, с которой в 2005 и 2006 годах становился в итоге лучшим спортсменом сезона.

Отметим, что подписание контракта может произойти уже в ближайшие дни.

Напомним, что "Мерседес" продлит контракт с двумя ключевыми пилотами команды.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо
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