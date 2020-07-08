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Фернандо Алонсо: топ-10 моментов в Формуле-1. ВИДЕО
Сегодня легендарный испанец вернулся в главную гоночную серию мира.
В Рено официально объявили, что Алонсо получил место боевого пилота на сезон 2021 года.
С Рено Алонсо дважды становился чемпионом мира – в 2005 и 2006 годах.
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