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Фернандо Алонсо: топ-10 моментов в Формуле-1. ВИДЕО

Автоспорт
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Сегодня легендарный испанец вернулся в главную гоночную серию мира.

Фернандо Алонсо: топ-10 моментов в Формуле-1. ВИДЕО
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В Рено официально объявили, что Алонсо получил место боевого пилота на сезон 2021 года.

С Рено Алонсо дважды становился чемпионом мира – в 2005 и 2006 годах.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо
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