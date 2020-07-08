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Алонсо: Рено – это моя семья

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Испанец прокомментировал возвращение в Формулу-1.

Алонсо: Рено – это моя семья
Новина українською

Фернандо Алонсо сегодня официально подписал с Рено контракт на 2021 год. В Формулу-1 двукратный чемпион мира вернется после двухлетнего перерыва.

"Рено – это моя семья. Мои самые лучшие воспоминания в Формуле-1 связаны с двумя титулами с этой командой. Но сейчас я смотрю в будущее.

Возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс на старте моей карьеры, а теперь дает шанс вернуться на высший уровень. У меня есть принципы и амбиции, которые соответствуют этому проекту. Команда хочет и может вернуться на подиум. Как и я", - комментирует Алонсо возвращение в Рено.

Ожидается, что первую гонку в рамках третьего пришествия в Рено Фернандо Алонсо проведет в марте 2021 года на Гран-при Австралии в Мельбурне.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо
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