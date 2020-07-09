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Феттель близок к возвращению в Ред Булл

Автоспорт
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В Формуле-1 намечается еще один громкий камбэк.

Феттель близок к возвращению в Ред Булл
Новина українською

Вслед за Фернандо Алонсо в главную команду своей карьеры может вернуться и Себастьян Феттель. Пилот Феррари, который по окончанию сезона станет безработным, с 2021 года может вновь сесть за руль болида Ред Булл.

Как утверждает немецкий телеканал Sport1, возвращение Феттеля одобрили владелец Ред Булл Дитрих Матешиц и консультант команды по автоспорту Хельмут Марко.

В Ред Булл четырехкратный чемпион мира может прийти на смену Александру Албону, который не выдерживает конкуренции с Максом Ферстаппеном.

Себастьян Феттель неудачно начал свой последний сезон в Феррари. На Гран-при Австрии титулованный немец занял лишь 10-е место.

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В статье: формула-1 Ред Булл Себастьян Феттель
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