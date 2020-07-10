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В Формуле-1 дебютирует этап в Муджелло

Автоспорт
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Официально.

В Формуле-1 дебютирует этап в Муджелло
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Боссы Формулы-1 на официальном сайте объявили о расширении календаря сезона-2020 до 10 гонок.

С 11 по 13 сентября на автодроме в Муджелло состоится первый в истории Гран-при Тосканы, а с 25 по 27 сентября в Сочи пройдет Гран-при России.

"Хотим поблагодарить промоутеров, местные власти, команды и FIA за усердную работу и поддержку, которые позволили организовать эти два Гран-при", - говорится в заявлении Формулы-1.

Ожидается, что сезон 2020 года в Формуле-1 будет состоять от 15 до 18 гонок.

Новый сезон в «Королевских гонках» стартовал на прошлой неделе в Австрии. Победителем гонки на автодроме в Шпильберге стал пилот Мерседеса Валттери Боттас.

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