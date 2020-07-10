В Ред Булл исключили возвращение Феттеля

Накануне в СМИ появилась информация, что возвращения Феттеля в Ред Булл одобрили владелец концерна Дитрих Матешиц и консультант команды по автоспорту Хельмут Марко.

Теперь же руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер объявил, что камбэк четырехкратного чемпиона мира в планы его команды не входит.

"Феттель навсегда останется частью нашей истории, но мы хотим сохранить наших действующих пилотов. Считаю, что у нас отличная пара в лице Ферстаппена и Албона.

Возвращение Феттеля – это не то, что мы можем принять. Думаю, Себастьян понимает это", - заявил Хорнер для Evening Standart.

Себастьян Феттель неудачно начал свой последний сезон в Феррари. На Гран-при Австрии титулованный немец занял лишь 10-е место.