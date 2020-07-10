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Ноль положительных: В Формуле-1 доложили об отсутствии больных COVID-19
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Руководство Формулы-1 официально сообщает, что с 3 по 9 июля было проведено 4566 тестов на коронавирусную инфекцию.
К тестированию были привлечены пилоты, члены команд и персонал соревнований. На данный момент, ни одного положительного результата не выявлено. Все представители придерживаются мер, подлежащих выполнению сложившейся системы эпидемиологической безопасности.
Напомним, что ранее Перес выиграл первую гонки Гран-при Штирии, а "Ред-Булл" исключили возвращение Феттеля.
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