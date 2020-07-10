Ферстаппен: Сегодняшний день прошел намного лучше по сравнению с тем, что было на прошлой неделе

Пилот Формулы-1 команды "Red Bull" Макс Ферстаппен прокомментировал тренировочные заезды на Гран-при Штирии и рассказал о возможности переноса квалификационных гонок. Его слова цитирует Motosport:

"Сегодня ощущения были намного лучше, чем в прошлую пятницу. Мы больше узнали о работе болида. На прошлой неделе мы были не очень довольны и постарались исправить пару вещей. И пока ситуация заметно улучшилась. Судя по всему, мы выбрали правильное направление для работы.

При этом я не знаю, сможем ли мы выиграть гонку, будет ли у нас такой шанс. Узнаем в воскресенье. Посмотрим, что случится завтра, но сегодня день прошел намного лучше по сравнению с тем, что было на прошлой неделе.

В данный момент я оказался на промежуточном поуле. Посмотрим, сможем ли мы завтра провести квалификацию. Хотя мне кажется, что если квалификация не произойдет завтра, то тогда она пройдет в воскресенье утром" - сказал он.

Напомним, что ранее в Формуле-1 отчитались об отсутствии COVID-19.