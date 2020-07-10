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Хэмилтон: Первая тренировка и начало второй были довольно удачными, но потом я начал отставать

Автоспорт
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Комментарий пилота

Хэмилтон: Первая тренировка и начало второй были довольно удачными, но потом я начал отставать
UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях от тренировочных заездов на Гран-при Штририи. Его слова цитирует RaceFans:

"Если придется стартовать так, это, конечно, отстой. Практика получилась не очень, и я буду стартовать еще ниже, чем на прошлой неделе. Безусловно, это станет вызовом.

Первая тренировка и начало второй были довольно удачными, но потом я начал отставать, а у Валттери Боттаса и других пилотов был хороший темп" - сказал он.

Напомним, что ранее Валтери Боттас прокомментировал первые гонки Гран-при Штирии.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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