Хэмилтон: Первая тренировка и начало второй были довольно удачными, но потом я начал отставать

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях от тренировочных заездов на Гран-при Штририи. Его слова цитирует RaceFans:

"Если придется стартовать так, это, конечно, отстой. Практика получилась не очень, и я буду стартовать еще ниже, чем на прошлой неделе. Безусловно, это станет вызовом.

Первая тренировка и начало второй были довольно удачными, но потом я начал отставать, а у Валттери Боттаса и других пилотов был хороший темп" - сказал он.

Напомним, что ранее Валтери Боттас прокомментировал первые гонки Гран-при Штирии.