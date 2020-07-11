Шарль Леклер: У нас есть проблемы со скоростью на прямых, вот почему нам так трудно даются обгоны

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты тренировочных заездов Гран-при Ширии. Его слова цитирует GP Today:

"Безусловно, это был тяжелый день. Но с другой стороны мы выяснили кое-что полезное о работе машины с полными баками на длинной дистанции, особенно когда тренировались в конце сессии. И это радует. Посмотрим, что случится завтра или послезавтра - в зависимости от погодных условий, - и сможем ли мы так добавить в темпе на машине с пустыми баками, как добавили с полными баками.

Прогресс в работе машины хорошо ощущается. Хотя нам еще предстоит все доделать, подобрать правильные настройки. Думаю, у нас есть потенциал, нужно продолжать работать.

При этом у нас есть проблемы со скоростью на прямых. Вот почему в прошлой гонке нам так трудно было делать обгоны. Но мы стараемся как можем, работая с тем, чем обладаем в данный момент. Надеюсь, мы сумеем исправить ситуацию в ближайших гонках" - сказал он.

Напомним, что ранее Валтери Боттас поделился впечатлениями от первых гонок Гран-при Шири.