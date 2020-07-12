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Формула-1. Старт-лист главной гонки Гран-при Штирии

Автоспорт
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Формула-1. Старт-лист главной гонки Гран-при Штирии
UA-Футбол
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Сегодня в 16:10 по Киеву состоится старт главной гонки Гран-при Штирии. Вашему вниманию старт-лист участников соревнований.

Формула-1. Старт-лист главной гонки Гран-при Штирии - изображение 1

Напомним, что результаты гонки вы сможете посмотреть на нашем сайте.

Отметим, что ранее Шарль Леклер прокомментировал результаты тренировочных заездов.

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