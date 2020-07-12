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Формула-1. Старт-лист главной гонки Гран-при Штирии
Список пилотов
Сегодня в 16:10 по Киеву состоится старт главной гонки Гран-при Штирии. Вашему вниманию старт-лист участников соревнований.
Напомним, что результаты гонки вы сможете посмотреть на нашем сайте.
Отметим, что ранее Шарль Леклер прокомментировал результаты тренировочных заездов.
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