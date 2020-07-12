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Формула-1. Хэмилтон побеждает на Гран-при Ширии, Боттас второй

Автоспорт
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Результаты Гран-при Ширии

Формула-1. Хэмилтон побеждает на Гран-при Ширии, Боттас второй
UA-Футбол
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Сегодня, 12 июля состоялась главная гонка второго этапа Формулы-1 Гран-при Ширии.

Победу в соревнованиях одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон второй - его напарник по команде Валтери Боттас, бронза у пилота "Ред-Булл" Макса Ферстаппена.

Результаты гонки:

Формула-1. Хэмилтон побеждает на Гран-при Ширии, Боттас второй - изображение 1
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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Валттери Боттас
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