Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Хэмилтон побеждает на Гран-при Ширии, Боттас второй
Результаты Гран-при Ширии
Сегодня, 12 июля состоялась главная гонка второго этапа Формулы-1 Гран-при Ширии.
Победу в соревнованиях одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон второй - его напарник по команде Валтери Боттас, бронза у пилота "Ред-Булл" Макса Ферстаппена.
Результаты гонки:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...