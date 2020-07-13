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Хэмилтон стал автором уникального рекорда в Формуле-1

Автоспорт
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Британец переписал историю гоночной серии.

Хэмилтон стал автором уникального рекорда в Формуле-1
Новина українською

Накануне Льюис Хэмилтон на Мерседесе без проблем выиграл первый в истории Гран-при Штирии и открыл счет победам в сезоне 2020 года.

Таким образом, британец стал первым в истории гонщиком, которому удавалось выиграть как минимум по одной гонке в каждом из 14 сезонов.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер выигрывал Гран-при в 15 сезонах подряд, но при этом легендарный немец свой дебютный сезон в Формуле-1 завершил без побед.

Хэмилтон постепенно приближается к еще одному рекорду Михаэля Шумахера. Действующий чемпион мира в воскресенье выиграл свой 85-й Гран-при, отставая от немца теперь всего на 6 побед.

В общем зачете сезона-2020 Льюис Хэмилтон после победы в Австрии поднялся на второе место, отставая на 6 очков от напарника Валттери Боттаса.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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