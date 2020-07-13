Катастрофа для Феррари: как Феттель и Леклер столкнулись в Австрии. ВИДЕО

Одним из главных событий первого в истории Гран-при Штирии стал двойной сход гонщиков Феррари после аварии на первом круге.

Шарль Леклер, который начинал гонку лишь на 14-м месте, на старте Гран-при попытался прорваться вперед, но не рассчитал свой маневр и взлетел над трассой после наезда на поребрик. В момент приземления монегаск сломал заднее крыло на болиде напарника Себастьяна Феттеля. В итоге Феттель уехал в боксы и сошел с гонки, а на машине Леклера появились критические повреждения днища, что вынудило Шарля также досрочно завершить борьбу на Гран-при Штирии.

После двух гонок сезона-2020 Феррари в Кубке конструкторов занимает лишь 5-е место.