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Катастрофа для Феррари: как Феттель и Леклер столкнулись в Австрии. ВИДЕО

Автоспорт
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Для Скудерии гонка завершилась уже на первом круге.

Катастрофа для Феррари: как Феттель и Леклер столкнулись в Австрии. ВИДЕО
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Одним из главных событий первого в истории Гран-при Штирии стал двойной сход гонщиков Феррари после аварии на первом круге.

Шарль Леклер, который начинал гонку лишь на 14-м месте, на старте Гран-при попытался прорваться вперед, но не рассчитал свой маневр и взлетел над трассой после наезда на поребрик. В момент приземления монегаск сломал заднее крыло на болиде напарника Себастьяна Феттеля. В итоге Феттель уехал в боксы и сошел с гонки, а на машине Леклера появились критические повреждения днища, что вынудило Шарля также досрочно завершить борьбу на Гран-при Штирии.

После двух гонок сезона-2020 Феррари в Кубке конструкторов занимает лишь 5-е место.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель Шарль Леклер
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