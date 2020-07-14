Мерседес готовится объявить о новом контракте с Боттасом

По информации портала Motorsport, Мерседес в ближайшее время официально объявит о подписании нового контракта с Валттери Боттасом. Действующее соглашение финна с командой истекает по окончанию сезона-2020.

Источник отмечает, что Боттас останется в Мерседесе по двум причинам. Во-первых, потенциальный сменщик финна Джордж Расселл из Уильямса из-за короткого сезона не сможет получить достаточно опыта для перехода на новый уровень. Во-вторых, Мерседес не смог организовать переход Боттаса в Рено. Французы предпочли в третий раз подписать двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.

Валттери Боттас мощно начал сезон 2020 года – финн выиграл Гран-при Австрии, а на повторной гонке в Шпильберге занял второе место и защитил лидерство в общем зачете Формулы-1.