Феттель определился с новой командой в Формуле-1

Как утверждает Bild, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель с 2021 года будет выступать за Рейсинг Пойнт. Переговоры между сторонами близки к завершению.

Портал Motorsport-Total отмечает, что владелец Рейсинг Пойнт Лоуренс Стролл пригласил Феттеля в свой загородный дом в Швейцарии и предложил ему контракт.

С нового сезона в Рейсинг Пойнт Феттель может заменить Серхио Переса. В Рейсинг Пойнт до 31 июля могут выкупить контракт мексиканца за 1 миллион долларов.

Себастьян Феттель неудачно начал свой заключительный сезон с Феррари. В двух стартовых гонках сезона в Австрии немец набрал лишь одно очко.