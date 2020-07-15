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Феррари порекомендовали разорвать контракт с Феттелем

Автоспорт
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Мнение авторитетного экс-гонщика.

Феррари порекомендовали разорвать контракт с Феттелем
Новина українською

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинет Феррари по окончанию сезона 2020 года. Место немца в болиде Скудерии займет гонщик Макларена Карлос Сайнс.

Победитель четырех Гран-при Формулы-1 и бывший пилот Феррари Эдди Ирвайн считает, что итальянцам не стоит дожидаться, пока Феттель уйдет сам.

"Я бы избавился от Феттеля в этом году. Заплатил бы ему, чтобы он ушел. Считают, это разрушительно, что он остается в команде.

Проблема в Феттеле, он делает слишком много ошибок", - приводит слова Ирвайна Planet F1.

Себастьян Феттель в двух стартовых гонках сезона набрал лишь одно очко. На Гран-при Штирии немец сошел после контакта с напарником Шарлем Леклером.

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В статье: формула-1 Феррари Себастьян Феттель
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