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Шарль Леклер: Я реалист и в данный момент у нас есть проблемы со скоростью

Автоспорт
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Шарль Леклер: Я реалист и в данный момент у нас есть проблемы со скоростью
UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал сегодняшнее состояние команды и поделился планами на будущее. Его слова цитирует autosport:

"Я реалист и в данный момент у нас есть проблемы со скоростью. Поэтому я не думаю, что в данный момент мы способны бороться за место на подиуме. Но мы постараемся это изменить. И мы стараемся работать как можно упорнее, чтобы изменить ситуацию.

В прошлом году у нас были трудности на "Хунгароринге". Но в этом году у нас иная машина. Надеюсь, нам помогут изменения, которые мы внесли в баланс машины. Однако я сомневаюсь, что картина будет сильно отличаться от того, что было неделю назад. Так что я жду примерно ту же картину" - сказал он.

Напомним, что ранее Себастьян Феттель прокомментировал переход в другую команду.

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В статье: формула-1 Шарль Леклер
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Источник:
Tribuna.com

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