Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Венгрии

Льюис Хэмилтон выиграл первую тренировку в Венгрии с результатом 1:16.003. Действующий чемпион мира на 0,086 секунды опередил своего напарника Валттери Боттаса.

Судя по результатам первой свободной практики, второй силой в Венгрии обещает стать Рейсинг Пойнт – только Серхио Перес и Лэнс Стролл проиграли Мерседесам мене одной секунды.

Что касается Феррари, то Себастьян Феттель показал 6-й результат (+1,235), а Шарль Леклер расположился сразу за напарником (+1,401).

CLASSIFICATION: END OF FP1



Mercedes x 2 from Racing Point x 2 in the opening session at the Hungaroring ⏱️#HungarianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/n7yVcvuokx