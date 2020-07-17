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Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Венгрии

Автоспорт
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Мерседес доминирует на Хунгароринге.

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Венгрии
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Льюис Хэмилтон выиграл первую тренировку в Венгрии с результатом 1:16.003. Действующий чемпион мира на 0,086 секунды опередил своего напарника Валттери Боттаса.

Судя по результатам первой свободной практики, второй силой в Венгрии обещает стать Рейсинг Пойнт – только Серхио Перес и Лэнс Стролл проиграли Мерседесам мене одной секунды.

Что касается Феррари, то Себастьян Феттель показал 6-й результат (+1,235), а Шарль Леклер расположился сразу за напарником (+1,401).

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Гран-при Венгрии
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