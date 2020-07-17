Руководитель Рейсин Поинт о Феттеле: Я знаю его как друга, очень приятный парень

Руководитель команды Формулы-1 "Рейсин Поинт" Отмар Сафнауер прокомментировал возможный переход пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля в стан их команды. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.

"Безусловно, Себ умеет побеждать, он очень конкурентоспособен. Я знаю его как друга, он приятный парень. Мы давно знакомы: Себ прямой, честный человек и может быть очень быстрым - он четырехкратный чемпион мира.

У Переса и Стролла есть контракты на следующий год, мы довольны своими пилотами. Уже начался сезон слухов, и это удивительно: мы проехали всего две гонки, а уже обсуждаем трансферы.

Останутся ли Перес и Стролла в команде в 2021-м? Сложно прогнозировать будущее. Им нужно просто показывать свой максимум. У них есть контракты, и у нас никогда не было намерений не уважать соглашения", - заявил он.

Напомним, что ранее Льюис Хэмилтон выиграл первую тренировку Гран-при Венгрии.