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Руководитель Рейсин Поинт о Феттеле: Я знаю его как друга, очень приятный парень

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Перейдет - не прейдет?

Руководитель Рейсин Поинт о Феттеле: Я знаю его как друга, очень приятный парень
UA-Футбол
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Руководитель команды Формулы-1 "Рейсин Поинт" Отмар Сафнауер прокомментировал возможный переход пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля в стан их команды. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1.

"Безусловно, Себ умеет побеждать, он очень конкурентоспособен. Я знаю его как друга, он приятный парень. Мы давно знакомы: Себ прямой, честный человек и может быть очень быстрым - он четырехкратный чемпион мира.

У Переса и Стролла есть контракты на следующий год, мы довольны своими пилотами. Уже начался сезон слухов, и это удивительно: мы проехали всего две гонки, а уже обсуждаем трансферы.

Останутся ли Перес и Стролла в команде в 2021-м? Сложно прогнозировать будущее. Им нужно просто показывать свой максимум. У них есть контракты, и у нас никогда не было намерений не уважать соглашения", - заявил он.

Напомним, что ранее Льюис Хэмилтон выиграл первую тренировку Гран-при Венгрии.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель Рейсинг Поинт
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