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Шарль Леклер: В Австрии у нас возникали серьезные проблемы на первом секторе, но мы очень быстры на поворотах

Автоспорт
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Комментарий пилота

Шарль Леклер: В Австрии у нас возникали серьезные проблемы на первом секторе, но мы очень быстры на поворотах
UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал первую тренировку на Гран-при Венгрии. Его слова цитирует motosport:

"Честно говоря, утром все прошло лучше ожидаемого. Мы привезли сюда не так много новинок, так что в целом машина осталась почти такой же, что и раньше. Но она, как кажется, лучше работает на этой трассе. Что радует.

Во второй же половине дня трудностей было немного больше. Мы пробовали разные варианты и я был не очень доволен поведением болида, на нем я не чувствую себя уверенно в дождевых условиях. Но утром мы и правда увидели несколько обнадеживающих признаков.

В Австрии у нас возникали серьезные проблемы на первом секторе. Здесь же эта проблема не так очевидна. Мы на самом деле очень быстры в поворотах. Это не позволит нам пока бросить вызов "Мерседесу", но прибавили в скорости по сравнению с прошлой неделей" - сказал он.

Напомним, что Льюис Хэмилтон победил на первой Практике Гран-при Венгрии.

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В статье: формула-1 Шарль Леклер
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