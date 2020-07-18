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Макс Ферстаппен: Нужно улучшать баланс машины в целом

Автоспорт
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Макс Ферстаппен: Нужно улучшать баланс машины в целом
UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о тренировочных заездах Гран-при Венгрии. Его слова цитирует Motosport:

"Нам еще предстоит многое сделать и изучить - и конечно обидно, что вторая практика была дождевой. В противном случае, считаю, мы бы уже сделали все необходимое. Но так, впереди много работы. Я не очень доволен работой машины. К счастью у нас есть еще ночь, чтобы все изучить, внести изменения и постараться добавить завтра (сегодня - прим.).

Что нужно улучшать? Просто баланс машины в целом. Так что надо все изучить" - сказал он.

Напомним, что ранее Шарль Леклер рассказал о проблемах с болидом, а руководитель "Рейсин Поинт" поделился мыслями по поводу слухов о переходе Феттеля.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Венгрии
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