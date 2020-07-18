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Формула-1. Боттас побеждает в последний Практике Гран-при Венгрии
Далее - квалификация
Сегодня, 18 июля состоялась последняя тренировочная гонка (Практика 3) Гран-при Венгрии. Победу в гонке одержал пилот "Мерседес" Валтерри Боттас.
Вашему вниманию результаты Практики 3:
Напомним, что ранее Макс Ферстаппен рассказал о впечатлениях от старта в Венгрии.
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