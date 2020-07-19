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Формула-1. Старт-лист главной гонки Гран-при Венгрии

Автоспорт
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Гонка начнется в 16:10

Формула-1. Старт-лист главной гонки Гран-при Венгрии
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 июля в 16:10 по Киеву начнется главная гонка третьего этапа Формулы-1 Гран-при Венгрии.

Вашему вниманию старт-лист гонки:

Формула-1. Старт-лист главной гонки Гран-при Венгрии - изображение 1

Результаты Квалификации вы можете посмотреть здесь.

Результаты Практики 3 вы можете посмотреть здесь.

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В статье: формула-1 Гран-при Венгрии
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