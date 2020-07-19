Себастьян Феттель: Мы будем биться своими силами и постараемся извлечь максимум

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал квалификационный заезд Гран-при Венгрии. Его слова цитирует Motosport:

"Думаю, в гонке можно получить преимущество благодаря шинам - мы на другой стратегии по сравнению с первыми четырьмя гонщиками. Первые два абсолютно недостижимы (Хэмилтон, Боттас - прим.): они не просто на другой планете, а в другой вселенной, так что посмотрим.

Но мы будем сражаться в одиночку и постараемся извлечь максимум" - сказал он.

Результаты Квалификации вы можете посмотреть здесь.

Старт-лист главной гонки вы можете посмотреть здесь.