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Себастьян Феттель: Мы будем биться своими силами и постараемся извлечь максимум

Автоспорт
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Комментарий пилота

Себастьян Феттель: Мы будем биться своими силами и постараемся извлечь максимум
UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал квалификационный заезд Гран-при Венгрии. Его слова цитирует Motosport:

"Думаю, в гонке можно получить преимущество благодаря шинам - мы на другой стратегии по сравнению с первыми четырьмя гонщиками. Первые два абсолютно недостижимы (Хэмилтон, Боттас - прим.): они не просто на другой планете, а в другой вселенной, так что посмотрим.

Но мы будем сражаться в одиночку и постараемся извлечь максимум" - сказал он.

Результаты Квалификации вы можете посмотреть здесь.

Старт-лист главной гонки вы можете посмотреть здесь.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель
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