Льюис Хэмилтон: На этом треке мощность мотора не так важна

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал о Квалификации Гран-при Венгрии. Его слова цитирует The Race:

О гонке:

"Я не знал о таком разрыве. Я точно не ожидал, что соперники окажутся так далеко позади, ведь в прошлом году они были очень быстры на этой трассе. На этом треке мощность мотора не так важна, здесь все больше зависит от механического сцепления и эффективности работы аэродинамики машины.

Я думал, что болид "Ред Булл" будет выглядеть лучше, чем показывает сегодняшний результат. Не знаю, удалось ли соперникам хорошо проехать свои круги, но отрыв в любом случае получился большим."

О разнице болидов:

"Особенно сильно разница чувствуется на высоких скоростях - в четвертом, восьмом, девятом и особенно одиннадцатом повороте. В целом же машина просто стала немного лучше во всем. Она определенно стала лучше выглядеть в медленных и среднескоростных поворотах. Но особенно сильно разница ощущается именно на высокой скорости. Например, как я уже говорил, в одиннадцатом повороте - сейчас мы можем проходить его почти на полной скорости, не отпуская педаль газа, в то время как ранее педаль нужно было отпускать до конца."

Напомним, что ранее Себатьян Феттель прокомментировал квалификационную гонку Гран-при Венгрии.