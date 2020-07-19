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Формула-1. Хэмилтон побеждает в главной гонке Гран-при Венгрии, Ферстаппен - второй
Результаты Гран-при Венгрии
Сегодня, 19 июля состоялась главная гонка Гран-при Венгрии. Победу одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, ТОП 3 замкнул еще один член "Мерседес" Валтери Боттас.
Вашему вниманию результаты Гран-при Венгрии:
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