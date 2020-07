Хэмилтон в Венгрии повторил рекорд Шумахера

Накануне Льюис Хэмилтон в доминирующем стиле выиграл Гран-при Венгрии и сместил напарника Валттери Боттаса с первой позиции в личном зачете.

Хэмилтон в восьмой раз в карьере первым пересек финишную черту на автодроме Хунгароринг и повторил достижение семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который восемь раз побеждал на Гран-при Франции.

Most wins at the same Grand Prix:



Michael Schumacher - 8 ????????

Lewis Hamilton - 8 ???????? pic.twitter.com/Ksjy9fuaVw