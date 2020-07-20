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Хэмилтон в Венгрии повторил рекорд Шумахера

Автоспорт
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Хэмилтон в Венгрии повторил рекорд Шумахера
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Накануне Льюис Хэмилтон в доминирующем стиле выиграл Гран-при Венгрии и сместил напарника Валттери Боттаса с первой позиции в личном зачете.

Хэмилтон в восьмой раз в карьере первым пересек финишную черту на автодроме Хунгароринг и повторил достижение семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который восемь раз побеждал на Гран-при Франции.

Победа в Венгрии стала для Хэмилтона второй в сезоне и 85-й в карьере. По этому показателю пилот Мерседеса отстает от Шумахера на шесть побед.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер
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