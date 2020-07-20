Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон в Венгрии повторил рекорд Шумахера
Британец переписывает наследие легендарного предшественника.
Накануне Льюис Хэмилтон в доминирующем стиле выиграл Гран-при Венгрии и сместил напарника Валттери Боттаса с первой позиции в личном зачете.
Хэмилтон в восьмой раз в карьере первым пересек финишную черту на автодроме Хунгароринг и повторил достижение семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который восемь раз побеждал на Гран-при Франции.
Most wins at the same Grand Prix:— Planet F1 (@Planet_F1) July 19, 2020
Michael Schumacher - 8 ????????
Lewis Hamilton - 8 ???????? pic.twitter.com/Ksjy9fuaVw
Победа в Венгрии стала для Хэмилтона второй в сезоне и 85-й в карьере. По этому показателю пилот Мерседеса отстает от Шумахера на шесть побед.