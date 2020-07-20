Феттель: Не сожалею о переходе в Феррари

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот "Феррари" Себастьян Феттель признался, что не сожалеет о переходе в "Скудерию", но подчеркнул, что жалеет о том, каким образом ушёл из "Ред Булл".

"О чём сожалею, так это о том, как всё закончилось с „Ред Булл“. Мы завершали не на высокой ноте, но в спорте такое случается. Но у нас сложилась немного странная ситуация с контрактом и с тем, что мне позволено говорить, а что нет. Это привнесло некую неловкость, и я жалею об этом. Ведь мы фантастически провели время вместе и достигли многого.

Следовало быть немного более прямолинейным, ведь ничего неправильного я не делал. "Феррари" всегда была командой моей мечты. В детстве вдохновлялся выступлениями Шумахера в красном болиде. Так что я был привлечён красной командой, которая проявляла интерес. Нашей целью было завоевание титула, но мы не смогли этого сделать. С этой точки зрения мы провалились, но у нас были хорошие годы и гонки. Так что не жалею о переходе в "Феррари", — приводит слова Феттеля The Race.