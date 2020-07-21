Ферстаппен не вошел в список претендентов на титул в 2020 году

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас считает, что конкуренты, в том числе и гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, не вмешаются в их сражение за чемпионский титул с Льюисом Хэмилтоном.

"Сезон только начался, и это Формула-1. Никогда не знаешь, что может произойти. Но в данный момент, с учётом того факта, что мы победили на двух разных типах трасс, у меня складывается впечатление, что борьба за титул развернётся между Льюисом и мной", – приводит слова Валттери GrandPX.

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, отвечая на вопрос, может ли Хэмилтон потерпеть неудачу в попытке повторить рекорд Михаэля Шумахера в 2020 году, отметил, что у Боттаса есть аналогичный болид.

"Да, если выиграет Валттери", — сказал Себастьян.