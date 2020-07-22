В Феррари проведут реструктуризацию технического департамента

Команда Формулы-1 "Феррари" объявила о реструктуризации технического отдела на своём официальном сайте.

Целью реструктуризации является более целостный акцент на повышении производительности. Для этого был создан новый отдел по повышению эффективности, возглавляемый Энрико Кардиле. При этом остальные области работы останутся неизменными — Энрико Гуалтьери продолжит отвечать за разработку силовых установок, Лоран Мекис сохранил должность спортивного директора, а Симоне Реста продолжит возглавлять отдел разработки шасси.

"Как мы намекнули несколько дней назад, мы вносим изменения в техническую сторону организации, чтобы ускорить проектирование и разработку, направленные на повышение производительности. Для определения чётких границ ответственности и рабочих процессов потребовалось изменить направление. Отдел, управляемый Энрико Кардиле, сможет рассчитывать на опыт Рори Бирна и таких признанных инженеров, как Дэвид Санчес.

Наш персонал находится на высшем уровне, и у нас нет повода завидовать конкурентам в этом вопросе. Однако нам пришлось внести изменения, подняв планку с точки зрения обязанностей руководителей департаментов.

Мы начали закладывать основы процессов, которые должны привести нас к новому победному циклу. Это займёт время, и мы продолжим страдать от неудач, подобных той, что преследует нас сейчас с точки зрения результатов и производительности. Но мы должны реагировать на это с силой и решимостью, чтобы как можно скорее вернуться к вершине. Это то, чего мы все хотим и чего ожидают от нас наши поклонники во всём мире", — приводит слова Маттиа Бинотто официальный сайт команды.