Великобритания примет три гонки Формулы-1

Трасса в Сильверстоуне может принять три этапа сезона 2020 года Формулы-1, а не два, как планировалось ранее, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, руководство Формулы-1 всерьёз рассматривает вариант с проведением сразу трёх гонок в Великобритании — 2, 9 и 16 августа. Причиной этого стал резкий рост числа заболевших в Каталонии, где 16 августа должен состояться Гран-при Испании.

Сообщается, что руководство Формулы-1 должно принять окончательное решение к началу следующей недели. Ещё одним вариантом для замены гонки в Каталонии является немецкий автодром "Хоккенхаймринг", однако в связи с проблемами с размещением инфраструктуры Германии может потребоваться чуть больше времени на подготовку к проведению этапа.

Кроме того, как сообщает AMuS, в календарь чемпионата в 2020 году может вернуться Гран-при Малайзии на трассе "Сепанг". О датах проведения этого этапа пока не сообщается.

Тем не менее организаторы Гран-при Испании в настоящий момент уверены, что им удастся провести этап Формулы-1.

"Всё идёт по плану. Ограничения никак не влияют на нас, всё контролируется ФИА и Формулой-1, протоколы проведения Гран-при очень строгие", — сообщил представитель трассы в интервью Motorsport.