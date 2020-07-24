Формула-1 отменила три этапа

BBC сообщает, что руководство Формулы-1 из-за пандемии коронавируса отказалось от проведения этапов в США, Бразилии и Мексике.

Вероятно, в 2020 году не состоится и Гран-при Канады в Монреале. Ожидается, что Формула-1 вскоре примет окончательное решение по канадскому этапу.

Что касается пробелов в календаре сезона, то их в Формуле-1 планируют заполнить этапами в Германии, Италии и Португалии.

Новый сезон в Формуле-1 стартовал в начале июля этапом в Австрии. После трех гонок в личном зачете лидирует Льюис Хэмилтон, а в командном впереди Мерседес.