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Формула-1 отменила три этапа

Автоспорт
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Формула-1 отменила три этапа
Новина українською

BBC сообщает, что руководство Формулы-1 из-за пандемии коронавируса отказалось от проведения этапов в США, Бразилии и Мексике.

Вероятно, в 2020 году не состоится и Гран-при Канады в Монреале. Ожидается, что Формула-1 вскоре примет окончательное решение по канадскому этапу.

Что касается пробелов в календаре сезона, то их в Формуле-1 планируют заполнить этапами в Германии, Италии и Португалии.

Новый сезон в Формуле-1 стартовал в начале июля этапом в Австрии. После трех гонок в личном зачете лидирует Льюис Хэмилтон, а в командном впереди Мерседес.

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В статье: формула-1 автоспорт
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