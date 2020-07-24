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Дзанарди переведен в отделение интенсивной терапии

Автоспорт
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Он не может восстановиться после ДТП

Дзанарди переведен в отделение интенсивной терапии
Новина українською

Состояние ветерана автоспорта Алекса Дзанарди ухудшилось, сообщает Motorsport. 53-летний гонщик переведён в отделение интенсивной терапии в одну из больниц Милана. Врачи констатируют, что Дзанарди нестабилен.

21 июля стало известно, что Алекс переведён в специализированный центр восстановления и функциональной реабилитации, но, судя по всему, уже там ему стало хуже.

Напомним, 19 июня Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.

Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.

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В статье: Алекс Дзанарди
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