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Ральф Шумахер: Я бы предложил Феррари сровнять всё с землёй

Автоспорт
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Бывший пилот отреагировал на реконструкцию итальянской команды

Ральф Шумахер: Я бы предложил Феррари сровнять всё с землёй
Новина українською

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер, брат семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, дал совет "Феррари", которая недавно объявила о реструктуризации технического отдела. Шумахер предположил, что реструктуризация не решит всех проблем "Феррари" и что команде стоит начать всё с чистого листа.

"Я бы предложил сровнять всё с землёй, вырыть огромную яму и заново заложить фундамент — как можно больше стали.

Мне кажется, они пытаются показать, что что-то меняется. Но я не уверен, что это будет решением", — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

После трёх этапов сезона "Феррари" занимает пятое место в Кубке конструкторов. На счету команды 27 очков. У "Мерседеса", возглавляющего общий зачёт, 121 очко.

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В статье: Феррари Ральф Шумахер
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