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В Турции может пройти этап Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Правительство страны уже готовит трассу

В Турции может пройти этап Формулы-1
Новина українською

Правительство Турции подтвердило, что в настоящий момент совместно с владельцами трассы "Истанбул-Парк" работают над тем, чтобы принять этап Формулы-1 в 2020 году.

На официальном сайте правительства Турция сообщила, что они работают над организацией Гран-при.

"Под покровительством президента Турции мы стремимся включить турецкий этап в календарь сезона Формулы-1 и трасса работает над организацией гонки", — гласит сообщение на сайте президента.

Напомним, что в календарь Формулы-1 было добавлено сразу три Гран-при — на трассах в Нюрбурге, Имоле и Алгарве. Таким образом, в настоящий момент подтверждено уже 13 гонок в сезоне 2020 года. Ожидается, что сезон будет завершён гонками в Бахрейне и Абу-Даби.

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