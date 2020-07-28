В Феррари отреагировали на критику Хэмилтона

Председатель совета директоров "Феррари" Джон Элканн прокомментировал призыв пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона к более активной борьбе с расизмом.

"Идеи и приверженность Хэмилтона важны и дороги нам. "Феррари" была первой и единственной компанией, которая ввела сертификат равных зарплат в Италии. Он гарантирует одинаковую зарплату мужчинам и женщинам при выполнении одинаковых задач", — цитирует Элканна Gazzetta dello Sport.

"Пока мы могли видеть, как механики „Ред Булл“ преклоняют колени, и, думаю, это здорово. Но если посмотреть, например, на „Феррари“, в которой работают тысячи людей, я не слышал ничего о том, считает ли „Феррари“ себя ответственной за происходящее и собираются ли они что-то делать для своего будущего", — ранее заявил Хэмилтон.