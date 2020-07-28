  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Феррари отреагировали на критику Хэмилтона
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Феррари отреагировали на критику Хэмилтона

Автоспорт
(1 голосов)

Льюис призвал к более активной борьбе с расизмом

В Феррари отреагировали на критику Хэмилтона
Новина українською

Председатель совета директоров "Феррари" Джон Элканн прокомментировал призыв пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона к более активной борьбе с расизмом.

"Идеи и приверженность Хэмилтона важны и дороги нам. "Феррари" была первой и единственной компанией, которая ввела сертификат равных зарплат в Италии. Он гарантирует одинаковую зарплату мужчинам и женщинам при выполнении одинаковых задач", — цитирует Элканна Gazzetta dello Sport.

"Пока мы могли видеть, как механики „Ред Булл“ преклоняют колени, и, думаю, это здорово. Но если посмотреть, например, на „Феррари“, в которой работают тысячи людей, я не слышал ничего о том, считает ли „Феррари“ себя ответственной за происходящее и собираются ли они что-то делать для своего будущего", — ранее заявил Хэмилтон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Феррари
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...