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Во время строительства трассы Формулы-E погиб человек

Автоспорт
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Подробностей пока нету

Во время строительства трассы Формулы-E погиб человек
Новина українською

На территории берлинского аэропорта Темпльхоф произошёл несчастный случай, сообщает телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg. На аэродроме проходит строительство временной трассы для проведения этапа Формулы-Е.

В результате инцидента погиб человек. Подробностей произошедшего не сообщается, однако известно, что трагедия произошла с участием вилочного погрузчика, который перевозил блоки для ограждения трассы. Полиция подтвердила гибель одного человека, в настоящее время проводится расследование случившегося.

Напомним, в период с 6 по 13 августа в Берлине пройдут сразу три гонки Формулы-Е, которые и завершат сезон в серии, приостановленный из-за пандемии коронавируса COVID-19 в марте 2020 года.

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В статье: формула-Е
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