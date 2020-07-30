Феррари занимает последнее место в рейтинге мотористов

Немецкое издание Auto Motor und Sport провело анализ первых трёх этапов сезона Формулы-1 2020 года с целью выяснить, чей мотор является самым сильным. Напомним, в Ф-1 в качестве мотористов участвуют четверо производителей: "Мерседес", "Феррари", "Рено" и "Хонда".

По расчётам издания, самый мощный мотор разработали в "Мерседесе". На втором месте находится "Рено", отстающий на 25 л. с. "Хонда" уступает лидерам 30 л. с., а на последнем месте расположилась "Феррари", чьё отставание от "Мерседеса" составляет 50 л. с.

Также сообщается, что "Рено" может воспользоваться режимом повышенной мощности в квалификации, а двигатели "Хонда" лучше функционируют в гоночном режиме.