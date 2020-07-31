У пилота Формулы-1 обнаружили коронавирус

Пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес сдал положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Коронавирус у одного из гонщиков не помешает проведению Гран-при Великобритании.

"При содействии организаторов Гран-при Великобритании, местных органов здравоохранения и делегата FIA была предпринята полная инициатива по отслеживанию всех тесных контактов. Процедуры, установленные FIA и Формулой 1, предусматривают быстрое сдерживание инцидента, который не окажет более широкого влияния на проведение гонки", - говорится в заявлении Формулы-1.

Ожидается, что Перес пропустит обе гонки в Великобритании, а его место в команде временно займет немец Нико Хюлькенберг.

Серхио Перес в трех стартовых гонках сезона трижды финишировал в топ-8. В общем зачете Формулы-1 мексиканец занимает шестое место.