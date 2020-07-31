  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-при Великобритании
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-при Великобритании

Автоспорт
(1 голосов)

В Сильверстоуне стартовал четвертый гоночный уик-энд сезона.

Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-при Великобритании
Новина українською

Первую часть свободных заездов с результатом 1:27.422 выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Голландец на 0,474 секунды обошел действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, а третьим стал Лэнс Стролл из Рейсинг Пойнт (+0,582).

Шарль Леклер на Феррари стал пятым (+0,799), а Себастьян Феттель не принимал участия в сессии из-за технических проблем.

Нико Хюлькенберг, который на Гран-при Великобритании заменяет зараженного коронавирусом Серхио Переса, вернулся в Формулу-1 с девятым графиком (+1,170).

Напомним, автодром в Сильверстоуне примет два подряд этапа Формулы-1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Гран-при Великобритании
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...