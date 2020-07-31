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Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-при Великобритании
В Сильверстоуне стартовал четвертый гоночный уик-энд сезона.
Первую часть свободных заездов с результатом 1:27.422 выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Голландец на 0,474 секунды обошел действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, а третьим стал Лэнс Стролл из Рейсинг Пойнт (+0,582).
Шарль Леклер на Феррари стал пятым (+0,799), а Себастьян Феттель не принимал участия в сессии из-за технических проблем.
Нико Хюлькенберг, который на Гран-при Великобритании заменяет зараженного коронавирусом Серхио Переса, вернулся в Формулу-1 с девятым графиком (+1,170).
A lively first practice session at @SilverstoneUK ????#BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/PmkI1aMZSZ— Formula 1 (@F1) July 31, 2020
Напомним, автодром в Сильверстоуне примет два подряд этапа Формулы-1.