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Стролл показал лучший результат во второй практике Гран-при Великобритании
Вторым финишировал Албон
На автодроме в Сильверстоуне завершилась вторая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл. Второй результат у гонщика "Ред Булл" Александера Албона. Тройку лучших замкнул пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
Даниил Квят по итогам сессии стал 15-м, его напарник по "Альфа Таури" Пьер Гасли показал 8-й результат.
Сессия ненадолго прерывалась красными флагами после аварии Албона.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка
1. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 1.27,274
2. Александер Албон ("Ред Булл") — +0,090
3. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,157
4. Шарль Леклер ("Феррари") — +0,296
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,307
6. Карлос Сайнс ("Макларен") — +0,546
7. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") — +0,636
8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +0,723
9. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,838
10. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +0,885
11. Ландо Норрис ("Макларен") — +0,895
12. Эстебан Окон ("Рено") — +0,945
13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +0,982
14. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +1,116
15. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,152
16. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,290
17. Джордж Расселл ("Уильямс") — +1,497
18. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,586.
19. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,624
20. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,684.