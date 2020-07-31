Стролл показал лучший результат во второй практике Гран-при Великобритании

На автодроме в Сильверстоуне завершилась вторая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл. Второй результат у гонщика "Ред Булл" Александера Албона. Тройку лучших замкнул пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Даниил Квят по итогам сессии стал 15-м, его напарник по "Альфа Таури" Пьер Гасли показал 8-й результат.

Сессия ненадолго прерывалась красными флагами после аварии Албона.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка

1. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 1.27,274

2. Александер Албон ("Ред Булл") — +0,090

3. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,157

4. Шарль Леклер ("Феррари") — +0,296

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,307

6. Карлос Сайнс ("Макларен") — +0,546

7. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") — +0,636

8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +0,723

9. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,838

10. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +0,885

11. Ландо Норрис ("Макларен") — +0,895

12. Эстебан Окон ("Рено") — +0,945

13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +0,982

14. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +1,116

15. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,152

16. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,290

17. Джордж Расселл ("Уильямс") — +1,497

18. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,586.

19. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,624

20. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,684.