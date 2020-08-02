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Валтери Боттас: Никогда не знаешь, как сложится гонка, все может выйти иначе, чем планируешь

Автоспорт
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Комментарий пилота

Валтери Боттас: Никогда не знаешь, как сложится гонка, все может выйти иначе, чем планируешь
UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании. Его слова цитирует crash.net:

"Конечно, я сделаю все что смогу, ведь в чемпионате между нами по-прежнему идет плотная борьба, разрыв в очках совсем небольшой. Вечером мы поработаем с командой, чтобы понять, есть ли какие-то вещи, которые мы можем сделать иначе.

Да, команда придерживается определенной философии и обычно именно та машина, которая стартует впереди получает приоритет в стратегии, и это справедливо. Но никогда не знаешь, как сложится гонка, все может получиться иначе - как в прошлом году у меня и Льюиса. Так что посмотрим.

В целом сессия прошла нормально, чисто. Разве что по ходу квалификации баланс машины менялся в стороны избыточной поворачиваемости - не знаю, было ли тому причиной повышения температуры. Но на обоих кругах в третьем сегменте мне было сложно как раньше атаковать в медленных поворотах, задние колеса начинали срывать", - сказал он.

Напомним, что ранее свое мнение о Квалификации выразил Льюис Хэмилтон.

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В статье: формула-1 Валттери Боттас Гран-при Великобритании
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