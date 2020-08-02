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Формула-1. Хэмилтон побеждает на Гран-при Великобритании, Ферстаппен - второй
Результаты основной гонки
Сегодня, 2 августа состоялась основная гонка Гран-при Великобритании. Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, ТОП 3 замкнул пилот "Феррари" Шарль Леклер.
Вашему вниманию результаты главной гонки Гран-при Великобритании:
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