Риккардо поспорил с журналистом на часы

Журналист нидерландского канала Ziggo Sport Джек Плуидж после квалификации Гран-при Великобритании предложил Даниэлю Риккардо сделать ставки на исход Гран-при. Пилот "Рено", стартовавший с восьмой позиции, должен был финишировать на седьмой позиции или выше. Оба поставили на кон свои наручные часы.

Плуидж: Сделаем ставки?

Риккардо: Да, можем поспорить. На наручные часы друг друга?

Плуидж: Окей, здорово, я согласен. Шестое место? Седьмое?

Риккардо: Седьмое и выше. Хотя нет, шестое, шестое место и выше.

Плуидж: Это хорошие часы.

Риккардо: Я знаю. Наверное, тебе пришлось за них прилично заплатить, а эти я получил бесплатно.

Just Daniel casually betting his watch to the Dutch TV reporter if he qualifies below P7 tomorrow. Any extra reason to be as quick as possible counts, I guess ???? pic.twitter.com/zYcjHxoWPX