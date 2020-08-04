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В Пирелли рассказали, из-за чего лопнули шины у Хэмилтона, Боттаса и Сайнса

Автоспорт
(1 голосов)

Все из-за долгого использования шин

В Пирелли рассказали, из-за чего лопнули шины у Хэмилтона, Боттаса и Сайнса
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Пресс-служба "Пирелли" опубликовала заявление, в котором компания объясняет, чем были вызваны многочисленные инциденты с резиной на Гран-при Великобритании. Напомним, что в ходе гонки на "Сильверстоуне" шины лопнули на болидах Карлоса Сайнса, Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.

"Завершение первоначального исследования позволило определить причины, по которым возникли проблемы у Карлоса Сайнса, Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона. Основная причина заключается в обстоятельствах гонки, которые привели к слишком долгому использованию второго комплекта резины. Появление машины безопасности во второй раз привело к тому, что команды провели запланированный пит-стоп раньше. Как следствие, на втором комплекте резины прошло около 40 кругов.

В сочетании с заметно возросшей скоростью на болидах Формулы-1 в 2020 году это сделало последний отрезок гонки особенно сложным для шин", — говорится в заявлении.

В компании также подчеркнули, что конфигурация трассы в Великобритании приводит к повышенной нагрузке именно на переднее левое колесо. В "Пирелли" добавили, что, как и планировалось, на предстоящем этапе компания предоставит пилотам составы резины на одну ступень мягче, чем на Гран-при Великобритании.

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В статье: Пирелли
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