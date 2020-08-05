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В Мерседесе планируют сменить резервных пилотов

Автоспорт
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Все из-за того, что один из них не имеет права участвовать в Гран-при без 300 километров

В Мерседесе планируют сменить резервных пилотов
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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф не исключает, что команда поменяет состав резервных пилотов из-за того, что Эстебан Гутьеррес не имеет права участвовать в Гран-при без 300 километров на тестах.

"Думаю, что Эстебан был бы действительно сильным кандидатом на место в „Рейсинг Пойнт“, но, к сожалению, он не имел на это права. По новым правилам если пилот не выступал в Формуле-1 более трёх лет, то он должен проехать 300 километров на тестах для получения суперлицензии.

Это правило появилось только в этом году, но мы не обратили на это внимания, потому что не думали, что пилота, показывавшего хорошие результаты, не пустят за руль. Это была одна из причин, почему команда в итоге выбрала Нико Хюлькенберга. Мы посмотрим, что это значит для нас. Жаль, что мы не можем помочь Эстебану выйти на старт, ведь он многое сделал для команды. Конечно, я не жду, что нам понадобится резервный гонщик, но, если это произойдёт, мы должны найти другое решение", — приводит слова Тото Вольфа Motorsport Week.

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В статье: Mercedes
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