Мерседес объявил о новом контракте с Боттасом

Новый контракт Валттери Боттаса с Мерседесом рассчитан до конца сезона 2021 года, сообщает официальный сайт Формулы-1.

"Я очень рад остаться в Мерседесе на 2021 год и развивать успех, которым мы вместе наслаждаемся. Очень горжусь тем, что представляю эту великую команду.

Последние несколько лет были посвящены постоянному совершенствованию и работе над каждым аспектом. Я уверен, что сейчас я сильнее, чем когда-либо был, но я всегда могу поднять планку", - отметил Боттас.

BREAKING: Valtteri Bottas is staying with Mercedes in 2021 pic.twitter.com/chs8lnE4Jj