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Мерседес объявил о новом контракте с Боттасом

Автоспорт
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Финн продолжит выступать в доминирующей команде Формулы-1.

Мерседес объявил о новом контракте с Боттасом
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Новый контракт Валттери Боттаса с Мерседесом рассчитан до конца сезона 2021 года, сообщает официальный сайт Формулы-1.

"Я очень рад остаться в Мерседесе на 2021 год и развивать успех, которым мы вместе наслаждаемся. Очень горжусь тем, что представляю эту великую команду.

Последние несколько лет были посвящены постоянному совершенствованию и работе над каждым аспектом. Я уверен, что сейчас я сильнее, чем когда-либо был, но я всегда могу поднять планку", - отметил Боттас.

Боттас выступает в Мерседесе с 2017 года. В прошлом сезоне финн стал вице-чемпионом мира с 87-очковым отставанием от Льюиса Хэмилтона.

В сезоне 2020 года Валттери Боттас занимает второе место в личном зачете. Финн на 30 очков отстает от Хэмилтона.

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В статье: формула-1 Валттери Боттас
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