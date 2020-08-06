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Феттель подписал контракт с Астон Мартин

Автоспорт
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Феттель подписал контракт с Астон Мартин
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Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель с 2021 года будет выступать за Астон Мартин, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Феттель подписал контракт с командой на три года. Источники отмечают, что звездный немец получит от Астон Мартин ту зарплату, на которую рассчитывал при переговорах с Феррари.

В Астон Мартин Феттель заменит мексиканца Серхио Переса, а его напарником будет Лэнс Стролл.

В сезоне-2020 Себастьян Феттель после четырех гонок занимает 13-е место в личном зачете. Пилот Феррари ни разу не финишировал в топ-5.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель
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