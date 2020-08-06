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Переход Феттеля в Астон Мартин оказался под угрозой

Автоспорт
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Все из-за спонсоров

Переход Феттеля в Астон Мартин оказался под угрозой
Новина українською

Мексиканские спонсоры Серхио Переса из телекоммуникационной компании Telmex готовы увеличить размер спонсорской поддержки "Ресинг Пойнт", чтобы сохранить место для мексиканского пилота, сообщает F1-Insider, По информации источника, владелец команды Лоуренс Стролл попросил время на размышление.

Отныне перед командой стоит выбор — платить большие деньги Себастьяну Феттелю или получить возможность получать ещё больше средств, сохранив в команде Переса.

Ранее известный нидерландский обозреватель Джек Плой не поверил, что заразившийся коронавирусом пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес рассказал правду о причинах полёта в Мексику, где он, судя по всему, и заболел COVID-19. По версии спортсмена, он поехал на родину, чтобы проведать мать, выписавшуюся из больницу. Плой считает, что Перес летал обсуждать контракт со своими спонсорами.

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В статье: Себастьян Феттель
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