Переход Феттеля в Астон Мартин оказался под угрозой

Мексиканские спонсоры Серхио Переса из телекоммуникационной компании Telmex готовы увеличить размер спонсорской поддержки "Ресинг Пойнт", чтобы сохранить место для мексиканского пилота, сообщает F1-Insider, По информации источника, владелец команды Лоуренс Стролл попросил время на размышление.

Отныне перед командой стоит выбор — платить большие деньги Себастьяну Феттелю или получить возможность получать ещё больше средств, сохранив в команде Переса.

Ранее известный нидерландский обозреватель Джек Плой не поверил, что заразившийся коронавирусом пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес рассказал правду о причинах полёта в Мексику, где он, судя по всему, и заболел COVID-19. По версии спортсмена, он поехал на родину, чтобы проведать мать, выписавшуюся из больницу. Плой считает, что Перес летал обсуждать контракт со своими спонсорами.